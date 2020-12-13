الكلاب المدربة يمكنها اكتشاف المصابين بكورونا

لندن ـ وكالات: توصلت دراسة حديثة إلى أن الكلاب يمكن تدريبها على اكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا عن طريق شم الإبطين، ويتم استخدام هذه الطريقة حالياً في العديد من المطارات حول العالم. وقام باحثون من المدرسة البيطرية الوطنية في ألفورت، فرنسا، بتجنيد ستة كلاب تم تدريبها على اكتشاف فيروس كورونا، عن طريق أخذ عينات من العرق من الإبطين. وقد تم اختبار عدد من التجارب التي تشمل الكلاب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة ولبنان وفنلندا وأستراليا. وبحسب الباحثين فإن استخدام الكلاب المدربة في اكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، يمكن أن يكون أسلوباً ناجحاً بنسة 75 إلى 100%. بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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