ضبط منتجات مصابة بكورونا في الصين

بكين ـ وكالات: قالت السلطات الصينية إنه تم العثور على فيروس كورونا في عينات مجمعة من عبوات للحم خنزير مجمدة مستوردة بمدينة تيانجين بشمال الصين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالمدينة إن اللحم مستورد من الارجنتين، ووصل ميناء تيانجين في 11 نوفمبر الماضي. وأضافت الهيئة أنه تم تخزين لحم الخنزير في درجة حرارة منخفضة منذ ذلك الحين، ولم تدخل أي كمية منه الأسواق.

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