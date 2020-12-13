حملة تاريخية لتوزيع ملايين الجرعات من «فايزر» بعموم أميركا

■ الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

■ البحرين تعتمد استخدام لقاح «سينوفارم»

■ مصر تحدد الفئات المستحقة أولا للتطعيم

■ إجراءات جديدة من أجل التصدي للفيروس بسوريا

■ الصحة الفلسطينية تتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك»

■ إيقاف جميع العمليات الجراحية بمستشفيات نواكشوط

■ جرعات من اللقاح لـ100 ألف شخص بالأردن

■ إيران تعلن احتواء الموجة الثالثة

■ البرازيل تعتزم تطعيم جميع مواطنيها

■ بدء إغلاق صارم فـي ألمانيا الأربعاء

■ إيطاليا ترفع تصنيف المناطق الحمراء

واشنطن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعلن وزير الصحة الأميركي أليكس عازار، البدء بتوزيع ملايين الجرعات من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة. وقال عازار في تغريدة عبر تويتر: “بدأنا بتوزيع ملايين الجرعات من أول لقاح اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأميركية في عموم الولايات”.

وانطلقت قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات في حجم حقيبة السفر تحتوي على اللقاح من مجمع التصنيع التابع لشركة “فايزر” في كالامازو بولاية ميشيجان، وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى4875 جرعة من اللقاح، فيما تنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفيس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي. ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح. وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية. وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 72 مليونا و220 ألفا و112 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا،أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح “فايزر ـ بيوإنتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد. من جهة أخرى، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة، بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين، جراء فيروس كورونا. من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح “سينوفارم” الصيني. ولم يحدد البيان أي لقاح هو الذي تمت الموافقة عليه من بين اللقاحين اللذين تنتجهما شركة سينوفارم.

الى ذلك، كشفت وزارة الصحة المصرية قائمة المستحقين للقاح “سينوفارم” بعد الأطقم الطبية، مشيرة إلى أن “أول الجرعات للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ومن بعدها أصحاب الأمراض المزمنة”. وقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة. وفي سوريا عممت وزارة السياحة على مديرياتها في المحافظات اشتراطات المرحلة السابعة من استئناف العمل في المنشآت السياحية، حيث منعت تقديم جميع انواع الشيش في المنشآت السياحية . الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل إلى فلسطين، بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل. بدورها، أصدرت السلطات الموريتانية قرارا بوقف جميع العمليات الجراحية في مستشفيات نواكشوط حتى إشعار آخر، نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وفي الأردن قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة إن اللقاح سيصل الأردن كدفعة أولى في شهر يناير المقبل أو شهر فبراير، حيث أوضح أن 200 ألف جرعة ستصل الأردن كدفعة أولى خلال الربع الاول من العام المقبل، تكفي لـ 100 ألف شخص، سيتم تخصيصها لكبار السن والكوادر الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة.

دوليا، قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي إن بلاده تمكنت من “السيطرة على الموجة الثالثة لفيروس كورونا” في ظل الجهود المبذولة من كل من الدولة والمواطنين الإيرانيين. بدورها، تعتزم الحكومة البرازيلية تطعيم جميع مواطنيها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت صحيفة فوليا دي ساو باولو دون ذكر أي مصدر. وفي ألمانيا أعلنت المستشارة انجيلا ميركل عن فرض إغلاق صارم اعتبارا من يوم الأربعاء سيقلص الحياة العامة بشكل كبير. من جهتها، قررت الحكومة الإيطالية رفع تصنيف المناطق الحمراء عن الأقاليم والمناطق التي كانت تعتبر عالية المخاطر في انتشار كورونا، لدى انخفاض أعداد حالات الإصابة بالفيروس. من جهتها، أظهرت بيانات المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بما يزيد على 9000 حالة خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة يومية منذ أكتوبر. الى ذلك، تم تعليق التجارب السريرية للقاح “سينوفارم” الذي تطوره الصين في جامعة “كاييتانو هيريديا” في بيرو، التي يجري علماء بها أبحاثًا كبيرة على هذا الدواء في بيرو. وقال رئيس فريق البحث، هيرمان مالاجا، لراديو “بروجرامس ديل بيرو” على الهواء إن “التعليق مؤقت ومرتبط بظهور مضاعفات عصبية لدى أحد المتطوعين”.

آسيويا، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان سجلت أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في يوم واحد مع استمرار الارتفاع في عدد حالات الإصابة في فصل الشتاء. وفي الصين أعلنت لجنة الصحة أنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني.