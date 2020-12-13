أفادت مصادر عراقية، الأحد، باعتقال حامد الجزائري الذي يتزعم ميليشيا سرايا الخرساني الموالية لإيران في بغداد
وأضافت المصادر أن الجزائري اعتقل مع 15 من اتباعه من قبل قوة خاصة تابعة لأمن الحشد الشعبي المرتبطة برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وتعد ميليشيا سرايا الخراساني من الميليشيات الموالية لإيران وشاركت باقتحام السفارة الأميركية في بغداد أواخر عام 2019.
ولم يعرف على الفور سبب اعتقال الخرساني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. اعتقال زعيم ميليشيا الخرساني الموالية لإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.