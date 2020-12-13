جائزة أبوظبي الكبرى.. فيرشتابن يفوز بالسباق الختامي

توّج الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) بطلا للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا واحد، بحلوله في المركز الأول في سباق جائزة أبوظبي الكبرى المرحلة السابعة عشرة، على حلبة ياس مارينا الأحد.
وتقدم فيرشتابن على سائقي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هايملتون العائد إلى السباقات بعد غيابه عن الجولة الأخيرة على حلبة الصخير البحرينية الأسبوع الماضي لإصابته بجائحة كوفيد-19.
والفوز هو العاشر لفيرشتابن في مسيرته والثاني هذا الموسم.
وكان هاميلتون توج بطلا للعالم هذا الموسم للمرة السابعة في مسيرته، معادلا رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.
وانطلق فيرشتابن من المركز الأول للمرة الأولى هذا الموسم وسيطر على السباق من أوله وحتى النهاية.
وخاض الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات آخر سباق له رسميا مع فيراري على الحلبة الإماراتية، قبل انتقاله إلى فريق أستون مارتن (ريسينغ بونيت حاليا)، واكتفى بالمركز الرابع عشر.
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