روسيا : نستبعد حدوث تحسن فى العلاقات مع واشنطن مع تولى بايدن

جدة - نرمين السيد - استبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، حدوث تحسن كبير فى العلاقات الروسية الأميركية بعد تغيير السلطة فى الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقالت زاخاروفا "لسنا مهتمين بالشخصيات، نحن مهتمون بالتفاعل الثنائى فى القضايا العالمية. وللأسف، لا نلاحظ من تغير المشاركين فى العمليات الانتخابية ومن تغير الأشخاص فى البيت الأبيض، أى شيء جذرى من ناحية تحسين العلاقات الثنائية". يُذكر أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن أعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضى، مُعربًا عن فخره بأن "أختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة فى الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية فى عدد من الولايات.

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