ظاهرة لم تحدث منذ 397 عاما.. سماء ‎الإمارات تشهد الاقتران الأعظم بين زحل والمشترى

‏تشهد الإمارات الاثنين 21 ديسمبر الجاري، حدثًا فلكيًا نادرًا يتمثل بالاقتران الأعظم بين كوكبي زحل والمشتري، وهي الظاهرة الفلكية التي لم تحدث منذ نحو 397 عامًا.

كما تشهد سماء الإمارات والمنطقة العربية والعالم حدثين فلكيين آخرين نادرين بداية من مساء اليوم الأحد، أحدهما ذروة زخات شهب التوأميات البطيئة والتي تبدو وكأنها تنطلق من نقطة وهمية، بالإضافة إلى كسوف الشمس الذي تشهده بعض الدول الأجنبية وفق ما ذكرت صحيفة الرؤية.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الاقتران بين زحل والمشتري والذي سيشهده العالم يوم الاثنين المقبل، لا يتكرر إلا كل ما يزيد على 20 عامًا، لكن الاقتران الحالي يعد فريدًا من نوعه، إذ لم يحدث إلا قبل 397 عامًا.

‏ومن المتوقع ان يشهد العالم صباح بعد غد الثلاثاء، بعد منتصف الليل، بتوقيت ‎الإمارات، كسوفًا كليًا للشمس، لن يرى سوى في تيموكو، وفيلاريكا بتشيلي وفق ما ذكرت التقارير الفلكية.

‏كما ستجري رؤية كسوف الشمس جزئيًا في بعض دول جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى أجزاء من أستراليا، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، جنوب المحيط الباسفيكي، جزر جالاباجوس، أجزاء من القارة القطبية الجنوبية.