إيران تستدعي سفير فرنسا بعد إدانتها إعدام طهران لصحفي معارض

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، السفير الفرنسي في طهران؛ وذلك ردا على إدانة باريس لإعدام السلطات الإيرانية للصحفي المعارض البارز، روح الله زم.
وقالت وكالة "ايسنا" الإيرانية، استُدعي السفير الفرنسي في طهران، فيليب تيه بو، إلى مقر الخارجية الإيرانية، وأُبلغ باحتجاج رسمي من السلطات الإيرانية، على أثر بيان للخارجية الفرنسية علّق على قرار السلطات الإيرانية بإعدام الصحفي، روح الله زم.
وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن السفير الفرنسي صرح لمدير الشئون الأوروبية بالخارجية الإيرانية بأنه سوف يبلغ مسئولي بلاده باحتجاج السلطات الإيرانية.
يأتي هذا بعد ساعات على استدعاء الخارجية الإيرانية للسفير الألماني بطهران، هانس اودو، بصفته ممثل الاتحاد الأوروبي في طهران، وترؤس بلاده ألمانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على إدانة الأخير الإعدام.
واعتبر مدير الشئون الأوروبية بالخارجية الإيرانية، أن البيانات الصادرة عن فرنسا والاتحاد الأوروبي تعليقا على إعدام طهران للصحفي روح الله زم، "تعد تدخلا في الشئون الداخلية لإيران".
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