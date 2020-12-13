بسبب الصين.. ترامب يهدد الديمقراطيين: سأستخدم الفيتو لتعطيل ميزانية الدفاع

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعسكر الديمقراطي بالكونجرس بأنه سيستخدم حق الفيتو لتعطيل ميزانية الدفاع التي أقرها المجلس منذ يومين وتبلغ قدرها 740.5 مليار دولار.
قال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لرابح الأكبر من ميزانية الدفاع لدينا هي الصين وسأستخدم حق الفيتو".
وحصل قانون ميزانية الدفاع الذي تبناه مجلس النواب الثلاثاء بأغلبية ساحقة، وأقره أول أمس، على 84 صوتا مؤيدا و13 معارضا في مجلس الشيوخ، وسمح التصويت بتحقيق الأغلبية العظمى من الأصوات المطلوبة في المجلسين لتجاوز فيتو محتمل من الرئيس.
ورغم تهديدات ترامب، لا يشمل النص إلغاء قانون يعرف باسم "المادة 230" ويحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده.
ويتعارض النص أيضًا مع خطة ترامب لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا، وهو يفرض مهلة 120 يوما على الأقل على البنتاجون قبل أي خفض للقوات في ألمانيا، ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث انسحاب أمريكي قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 يناير.
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