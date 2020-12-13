بيان عاجل من البنك المركزي القطري

كشف مصرف قطر المركزي اليوم الأحد عن طرحه الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية، بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة اعتبارا من الـ 18 من الشهر الحالي تزامنا مع احتفالات قطر بيومها الوطني.

وبدوره ذكر المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي محمد الكواري، في مؤتمر صحفي أن الإصدار الجديد يتضمن سبع فئات من الأوراق النقدية هي «1 - 5 - 10 - 50 - 100 - 200 - 500» ريال قطري وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.

وقال في بيان صحفي له إنه عملا بأحكام المادتين رقمي «54 و55» من قانون مصرف قطر المركزي، وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «13 لسنة 2012» تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال فترة 90 يوما من تاريخ طرح الاصدار الجديد في ال18 من الشهر الجاري.

وبين أن الأوراق النقدية من الإصدار الرابع ستصبح عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتبارا الـ 19 من شهر مارس المقبل مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ.

وألمح الكواري إلى أن طرح فئة الـ 200 ريال الجديدة هو الأول من نوعه في تاريخ النقد القطري والهدف منه سد الفجوة بين فئتي المئة ريال والـ 500 ريال.

وأفاد بأن المصرف اتخذ كافة التدابير اللازمة فيما يخص العلامات الامنية والمواصفات الفنية الحديثة وعالية المستوى وهو أحد مميزات هذا الاصدار عما سبقه والذي يتضمن لأول مرة ايضا من بين مميزات اخرى جديدة علم دولة قطر وتاريخ إصدار العملة.

واستعرض خصائص كل فئة أمنيا وفنيا حسب قيمة كل منها لتبدأ من 38 مواصفة وتصل الى 64 منها موضحا أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول في وضع هذه المواصفات الفنية والتي يصل عددها الى 64 مواصفة دولية خاصة في الفئات الكبيرة.

ونبه على أنه تم اختيار ألوانها بدقة كبيرة بما يسهم في التفريق بين كل فئة منها عن الاخرى بسهولة وكذلك مساعدة بعض الشرائح المجتمعية من ضعاف البصر وكبار السن.

ونوه بأن كل فئة من هذه الفئات تحتوي على لوحة جمالية من بيئة وتراث قطر وتعبر عن سيادة قطر في اتخاذ القرار كما تعكس الإرث والتراث والاقتصاد والصحة والرياضة.

وألمح الكواري إلى أن المرحلة الأولى من الاصدار الجديد تتضمن ضخ ثمانية مليارات ريال في البنوك تزداد الى 16 مليارا قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري لتصل الى 20 مليارا بنهاية شهر يناير المقبل مبينا انه نفس حجم المبلغ المطروح من الاصدار الرابع.

وأكد أنه لم يتم إغفال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022 حيث تضمنت إحدى فئات الإصدار الجديد ملاعب للبطولة فضلا عن أن لدى مصرف قطر المركزي مشروعا ضخما للبطولة يتعلق بإصدار عملات تذكارية إذ يتم العمل الآن على التصاميم والنماذج.