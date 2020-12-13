30 وفاة و2339 إصابة جديدة.. الأردن يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 30 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و2339 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة الأردنية، في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 259,614 إصابة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات توزعت ما بين (910) في محافظة العاصمة عمّان و (579) في محافظة إربد، منها (46) في الرمثا و (249) في محافظة اللقاء و (160) في محافظة الكرك و (132) في محافظة الزرقاء و (115) في محافظة العقبة و (64) في محافظة الطفيلة و (59) في محافظة مأدبا و(36) في محافظة عجلون و(16) في محافظة معان، منها (11) في البترا و (13) في محافظة جرش و(6) في محافظة المفرق.
فيما يبلغ عدد الحالات النشطة والتي لازالت تتلقي العلاج حاليًّا (37,782) حالة.
كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى (3365) حالة.
فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (83) حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1206) حالات وفق بيان الصحة الاردنية.
كما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (961) بنسبة إشغال (23%).
فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (325) بنسبة إشغال (36%).
كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (162) بنسبة إشغال (19%).
وذكرت الوزارة الاردنية ان اجمالي عدد حالات الشفاء لهذا اليوم ببغت في العزل المنزلي والمستشفيات (5123) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (218,467) حالة.
كما تمّ إجراء (18,712) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,829,006) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.5%).
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