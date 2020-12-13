بعد شائعات تردي صحته.. وسائل إعلام روسية تلاحق بوتين

ظهرت بعض التحقيقات الجريئة بشكل ملحوظ باللغة الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين وأقاربه على الإنترنت في الأيام الأخيرة، والتي وصفها الكرملين بـ حملة مغرضة" ضد رجل روسيا القوى.

في الماضي غير البعيد، كانت مثل هذه المواد المتفجرة تكلف المحررين وظائفهم ومنشوراتهم، وتكلفهم بالفعل ما هو أكبر من ذلك، ويعتبر الكرملين هذه التحقيقات جزءًا من حملة منظمة، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن بوتين نفسه هو المنظم الأول عن غير قصد - ليس فقط لأن هناك الكثير للتحقيق فيه، ولكن لأن حملته الناجحة ظاهريًا للسيطرة على وسائل الإعلام الروسية تأتي بنتائج عكسية في بيئة تكنولوجية تركت بوتين بعيدًا عن الركب، وفقا لما نشره تقرير على وكالة بلومبرج الأمريكية.

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وأضاف التقرير أنه يجب على الرئيس الروسي الآن أن يتعامل مع مجموعة ناشئة من المنافذ المستقلة الأكثر ذكاءً وأقل عرضة للضغط المؤسسي.

وحتى وقت قريب، كانت الحياة الخاصة للزعيم الروسي وأقاربه المقربين في الغالب منطقة محظورة على وسائل الإعلام الروسية، رغم أن المحررين عرفوا أن دخولهم سيكون له عواقب.

وفي عام 2008، أغلق المالك الثري ألكسندر ليبيديف صحيفة "موسكوفوكلي كروسبوندينت" على عجل، بعد أن نشرت مزاعم بأن بوتين كان على وشك الزواج من بطلة الجمباز الإيقاعي السابقة ألينا كابيفا، وندد الرئيس الروسي بنفسه في حالة غضب بالمقالة ووصفها بأنها "خيال مثير"

وفي عام 2016، سلسلة من القصص عن كاترينا تيخونوفا، التي تم تحديدها على أنها ابنة بوتين الصغرى من قبل وسائل الإعلام المختلفة على الرغم من أن الكرملين لم يؤكد هويتها، والمواد المتعلقة بروسيا في قضية أوراق بنما أسفرت عن إقالة كبار المحررين RBC Daily، إحدى الصحف التجارية الروسية الرائدة.

قام مالك الصحيفة، الملياردير ميخائيل بروخوروف، بتفتيش مقر عمله من قبل وكالات إنفاذ القانون. بعد رحيل المحررين، توقف الضغط.

أما الآن، تم كسر المحرمات بشكل مذهل من قبل موقعين إلكترونيين ظهروا في السنوات الأخيرة - proekt.media و istories.media

وكان رومان بادانين، مؤسس Proekt، أحد مديري RBC الذين اضطروا إلى المغادرة في عام 2016.

ومؤسسو Istories، وهي مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين الذين لا يحب زعيمهم، رومان أنين، أن يُدعى رئيس التحرير، شاركوا في التقارير الأصلية عن أوراق بنما وتقاسموا جائزة بوليتسر لعام 2017 الممنوحة لهذا الجهد.

وأطلقت Proekt اللقطة الأولى بتقرير عن امرأة تدعى سفيتلانا كريفونوجيخ ، انتقلت من العمل كمنظف إلى منصب ثروة وسلطة بصفتها مالكة، من بين أمور أخرى، منتجع بوتين المفضل للتزلج بالقرب من سانت بطرسبرج وحصة في بنك روسيا، حيث يمتلك بعض أصدقاء بوتين المقربين أيضًا أسهمًا ويحتفظ بوتين بنفسه بحساب راتبه.

ويزعم التقرير أن كريفونوجيخ، الذي لن يجيب على أسئلة المراسلين، لديه ابنة ولدت في عام 2003 تبدو بشكل ملحوظ مثل بوتين.

وتم الاستشهاد بتحليل التشابه المهني في التقرير؛ لن تنشر Proekt صورًا لابنة كريفانوجيتش لأنها قاصر، ولكن سرعان ما عثر محترفو الإنترنت على الصور ووضعوها على قنوات تيليجرام ليراها الجميع.

وفي عام 2003، بالطبع، كان بوتين لا يزال متزوجًا من والدة ابنتيه المعروفتين سابقًا.

وقدمت Istories صلاتها الخاصة بقطعة تستند إلى تحقيق استمر لمدة عام في رسائل البريد الإلكتروني بين 2013 وأواخر 2017 أو أوائل 2018.

واحتوى أرشيف البريد الإلكتروني على كل شيء من صور الزفاف وفواتير تأثيث منزلين فاخرين، أحدهما في بياريتز، فرنسا، إلى تفاصيل صفقة حلوة تتضمن أسهمًا في عملاق البتروكيماويات الروسي سيبور، ما جعل شامالوف مليارديرًا فوريًا.

وقام كلا المنشورين بعمل تحقيقي شامل ومهني للغاية، ولم يتم إنكار أي من الادعاءات المحددة في القصص رسميًا (أو تأكيدها).

ورفض السكرتير الصحفي لبوتين ، دميتري بيسكوف، التعليق على مضمون القصص، واصفا إياها بـ "هجوم المعلومات"، وأضاف: "نحن نعرف أكثر أو أقل من ينظم هذا النشاط، وهذا العمل".