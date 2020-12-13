الصحة البحرينية تدعو مواطنيها للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة البحرينية الراغبين بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى التسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://healthalert.gov.bh، وذلك التزاما منها بمواصلة تنفيذ خطط الحكومة الاستباقية لتحقيق أعلى درجات الأمن الصحي لمواجهة الجائحة.

وثمنت وزارة الصحة البحرينية التوجيهات الملكية للملك حمد بن عيسى آل خليفة والخطوات الحثيثة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ، للتصدي لفيروس كورونا بتوفير اللقاح الآمن للفيروس وإتاحته مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع،

كما اشادت بالخطة الوطنية للتطعيم والاستعدادات الرامية لتوفير اللقاح للجميع بمتابعة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ، وذلك من خلال آليه للتطعيم في 27 مركزًا صحيا وفق ماذكرت وكالة الأنباء البحرينية .

ويينت وزارة الصحة أنها تسعى دائما لاستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، والتي تم تدشينها في إطار الجهود الرامية لضمان صحة وسلامة المرضى والحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، مبينة بأنها سهلت التسجيل لتلقي اللقاح من خلال التسجيل الإلكتروني بالموقع، مواصلة للجهود الحثيثة التي تهدف للتصدي للجائحة.