كشفت ممكلة البحرين، اليوم الأحد، عن فتح قنصلية لدى المغرب، في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء.
وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، بأن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أصدر مرسومًا بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.
وجاء القرار في سياق دعم دولي لسيادة المغرب على الصحراء، إذ أعرب ملك البحرين في وقت سابق عن ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء، وقرارها افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، مؤكدًا أنها خطوة تاريخية مهمة تعزز السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية.
ويشار إلى وكالة أنباء البحرين أفادت بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في اتصال مع العاهل المغربي في 26 نوفمبر الماضي دعم المملكة وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي.
وكان ملك الأردن عبدالله الثاني أعلن قرارًا مماثلًا في 20 نوفمبر، بينما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء مطلع نوفمبر.
كما أفادت الخارجية المغربية بأن جمهورية هاييتي قرّرت هي الأخرى افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة جنوبي العيون، وحتى الآن افتتح نحو 16 بلدًا أفريقيًا قنصليات في الصحراء المغربية، إذ حصلت الرباط على الدعم لموقفها بعد انضمامها للاتحاد الأفريقي في عام 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تقرر فتح قنصلية في العيون كبرى مدن الصحراء المغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.