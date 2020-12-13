ما هو نظام فارس للخدمة الذاتية 1442 وخطوات تسجيل الدخول إلى الخدمة

ما هو نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 وخطوات تسجيل الدخول إلى الخدمة، يعتبرها نظام فارس للخدمة الذاتية من أهم الأنظمة الإلكترونية بالمملكة السعودية التي تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة ومتخصصة للمعلمين والإداريين والتربويين، حيث يشمل هذا النظام العديد من الخدمات التي يحتاج إليها جميع العاملين في كافة المؤسسات التعليمية بوزارة التربية والتعليم

حيث قامت وزارة التعليم بتوفير العديد من الخدمات الالكترونية للتسهيل على الإجراءات التي يتم تنفيذها، وقامت بتوفير نظام فارس الخدمة الذاتية تسهيل كافة المعاملات، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على ما هو نظام فارس الخدمة الذاتيه 1442.

ما هو نظام فارس الخدمة الذاتية

يعتبر نظام فارس الخدمه الذاتيه من الخدمات الجديدة التي قامت بإطلاقها وزاره التربية والتعليم بالمملكة السعودية وهو نظام فرعي الموارد البشرية ويقوم بتوفير الوقت والجهد لجميع المعلمين وتسهل استخدامه، حيث يتوفر في الكثير من الخدمات التي تتعلق بالتعليم بالمملكة السعودية لجميع العاملين في المؤسسة ويتم ترقية جميع المعلمين على حسب المستوى التابع لهم وكذلك لجميع الموظفين.

تسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية

اولا يتم تسجيل الدخول الى رابط نظام فارس الخدمة الذاتية وبعد ذلك تضيف اسم المستخدم وكلمة المرور والتأكد من كتابتها بشكل صحيح بعد ذلك تضيف الرمز المرئي الموجودة أمامك ثم اضغط على تسجيل الدخول وسوف تظهر لك خدمة الموقع يمكنك الاستعلام عن الخدمة التي تريد الحصول عليها.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية

يقوم نظام فارس الخدمة الذاتية بتوفير العديد من الخدمات في مجال التعليم والتي تتضمن طلب الحصول على بدلات والمكافآت بالإضافة إلى إمكانية معرفة موعد نزول الراتب الشهري، ومعرفة قيمتها ويمكنك أيضا في نفس الوقت الاطلاع على قيمة المكافأة السنوية، ويمكنك أن تقوم بتقديم طلب تقاعد من خلال هذه الخدمة.

يمكنك التبليغ عن خدمه عن غياب موظف أو تقديم طلب تحويل من إدارة إلى أخري أو من مدرسة الى أخرى بكل سهولة يمكنك في نفس الوقت أن تقوم بتقديم على طلب اجازة أو تمديد فترة الإجازة.