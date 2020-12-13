متى اجازة الترم الأول 1442 وموعد نهاية الفصل الدراسي، يهتم الكثير من الطلاب حول معرفة إجازات الترم الأول في المملكة السعودية عقب انتهاء المراحل الدراسية حيث أو ضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية عن وضع الخطة الدراسية تحديد اجازة الترم الأول، لهذا العام وكذلك اجازة الترم الثاني لمعرفة مواعيد الاختبارات، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم بعرفة معرفة متى اجازة الترم الاول 1442 وموعد نهاية الفصل الدراسي. متى اجازة الترم الاول 1442 متى اجازة الترم الاول 1442 يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة موعد بدأ الاجازات وموعد انتهائها وكذلك اجازة عيد الفطر ونهاية العامة الدراسي من خلال السطور القادمة: سوف تبدأ إجازات العام الدراسي يوم 11/1/ 1442 وكذلك إجازة اليوم الوطني 62 1442 أما بالنسبة لبداية اختبار الفصل الدراسي الأول في المملكة السعودية 5/5/ 1442.

سوف تبدأ إجازات منتصف العام 16/ 5 /1442 وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 4/6/ 1442 بعد ذلك تبدأ إجازة عيد الفطر في يوم 17/9/ 1442.

أما بالنسبة لبداية العودة إلى الدراسة سوف تكون بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك في يوم 16/10 /1442 وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني 11/ 10 /1442 وأخيرا تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 22/10 1442. متى اجازة الترم الأول 1442 متى اجازة الترم الأول 1442 يهتم جميع الطلاب المملكة السعودية بمعرفة اجازة الفصل الدراسي الأول بعد أن يقوم بأداء الاختبارات الخاصة بهذا العام التي سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 5 من جمادى الآخرة، وسوف تستمر هذه الاختبارات لجميع الطلاب إحدى عشر يوماً، وبعد ذلك سوف تبدأ الإجازة لجميع الطلاب يوم الخميس يوم السادس عشر من جمادى الآخرة لعام 1442 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 31 من ديسمبر 2020 /20 وبالتالي تكون الإجازة لمدة 20 يوم.

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