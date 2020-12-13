قرض بنك التنمية الاجتماعية وشرط واحد لحصول العاطل عليه وكيفية سداده

تزداد عمليات البحث من خلال محركات البحث في جوجل من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث نقدم لكل متابعي موقعنا ثقفني شروط يجب توافرها في الأشخاص لمن يرغب في الحصول على قروض بنك التنمية الاجتماعية، حيث تساهم القروض في مساعدة الأشخاص ذو الفئات المحدودة والفقيرة على تجاوز هذه الفترة الصعبة، وذلك توافقاً مع الظروف الأخيرة التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا وتعطل العمل وما تتطلبه الحياة اليومية من مصروفات وإنفاق على الأسرة والأولاد، ومن خلال هذا المقال نعرض شروط الحصول على القرض.

شرط حصول العاطل على قرض من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة :

واستقبل الموقع الرسمي من خلال الصفحة الرسمية له عبر “تويتر” العديد من التساؤلات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث صرح مسئول البنك بعد تساؤل من إحدى المواطنين الذي تقول فيه ” أنها عاطلة ومحتاجة قرض يساعدها على ظروف الحياة الصعبة وخاصة في هذه الآونة” فقال أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل يعمل في القطاع الخاص يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد، ومن الجدير بالذكر أنه يتم التقديم للحصول على القروض من خلال الدخول على الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية.

أن يكون الزواج لأول مرة على أن يتم استثناء من توفيت زوجته الوحيدة وأيضاً من طلق زوجته الوحيدة قبل أن يدخل بها

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية من جنسيات مجلس التعاون الخليجي

يتم تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة

الدخل الشهري لا يتجاوز عن 12.500 ريال سعودي.

يشترط أن يكون العمر لا يزيد عن 70 عام و55 عام بالنسبة للكفيل

الدخل الشهري للأسرة لا يزيد عن 12.500 ريال سعودي

نصيب الفرد من دخل الأسرة لا يزيد عن 2000 ريال سعودي

يتم احتساب الابن ضمن أفراد الأسرة ما دام عمره لا يتجاوز 24 عاماً وما لم يكن موظفاً أو متزوجاً.

ومن الجدير بالذكر أن الابنة تحتسب من ضمن أفراد الأسرة ما لم تكن موظفة أو متزوجة

للمرأة المطلقة أو الأرملة وتعول طفل أو أكثر دون الاعتبار للعمر التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط قرض تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية :شروط قرض الأسرة من بنك التنمية :