في أقل من دقيقتين.. رابط وخطوات فتح حساب جاري في بنك الرياض ١٤٤٢

في أقل من دقيقتين عبر الإنترنت، يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، فتح حساب جاري في بنك الرياض الذي له باع كبير في تقديم الخدمات الميسرة للعملاء، منذ إنشائه في عام 1957م، ومع التقدم التقني سارع بكل قوة إلى ملاحقة التكنولوجيا وإدخالها في جميع الخدمات المصرفية من المنزل دون الحاجة إلى زيارة الفروع التابعة له في المناطق والمحافظات المختلفة، ليحظى باهتمام بالغ من الراغبين في استثمار أموالهم، وادخارها والحفاظ عليها، وكذلك إدارتها عن بعد دون التعامل اليدوي الذي يتطلب الذهاب إلى المصرف، للإيداع أو السحب أو التحويل.

رابط وخطوات فتح حساب جاري في بنك الرياض

خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في معرفة فتح حساب جاري في بنك الرياض إلكترونيا، فإننا نوضح من السطور التالية، الخطوات التي تنجز هذه الخدمة، عبر موقع المصرف المباشر عبر الآتي:

الدخول إلى الرابط المباشر لبنك الرياض أونلاين. ننتقل إلى تبويب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ننقر على خيار الخدمات المصرفية للأفراد. يلي ذلك اختيار الخدمة التي نريد إنجازها. من ثم نضغط على تقديم طلب بخدمة إنشاء الحساب. بعد ذلك توثيق البيانات الشخصية لإتمام الخدمة عن طريق نظام أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية. نستلم بطاقة مدى التابعة للمصرف إلى العنوان الوطني الذي جرى تحديده ضمن إدخال البيانات.

طريقة إنشاء الحسابات المصرفية عبر موبايل الرياض

فيما يمكن إنشاء الحسابات المصرفية عبر موبايل الرياض، والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها المصرف للعملاء، لذا يجب علينا معرفة تلك الطرق بالخطوات المبسطة كالتالي:

يجب علينا أولاً تحميل تطبيق موبايل الرياض عبر الإنترنت. ننقر على الخدمة التي نريدها في التطبيق بعد تشغيله على الهاتف. من ثم تعبئة النموذج المطلوب. ثم علينا توثيق معلوماتك الشخصية من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد باستخدام بيانات حساب أبشر. إنهاء الخدمة التي نريدها بنجاح. في النهاية استلام بطاقة الصراف مدى إلى العنوان الوطني.

يجب التسجيل في العنوان الوطني أولاً. امتلاك حساب في منصة أبشر لتوثيق البيانات عبر منصة النفاذ الوطني الموحد. لا يقل عُمر العميل عن 18 سنة. يلزم توفير هوية وطنية للمواطن أو إقامة للوافد سارية الصلاحية.

شروط إنشاء الحسابات الجديدة في مصرف alriyad