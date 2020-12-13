أخبار اليمن : 215 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

215 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

صعدت قوى العدوان من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 215 خرقاً. 215 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةصعدت قوى العدوان من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 215 خرقاً. وأوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 5 غارات لطيران العدو التجسسي على الفازة وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجبلية وشارع الخمسين. وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 46 خرقاً بقصف مدفعي لـ466 قذيفة و144 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

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