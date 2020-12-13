جدة - نرمين السيد - وكتب "ترامب"، على حسابه الرسمى، بموقع "تويتر"، اليوم الأحد: "هذه هى الانتخابات الأكثر فسادا بتاريخ الولايات المتحدة". وأضاف: " الصين هى الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!. سوف أستخدم الفيتو!". كما قال ترامب: " كيف توافق الدول والساسة على انتخابات يتم فيها توثيق الفساد والمخالفات؟ أنه صخب الدولة المتأرجحة". وبحسب "سكاى نيوز"، تحدث ترامب أيضًا عن الأدوية فى بلاده، ومحاولاته للحصول على أدنى الأسعار لعقاقير الأدوية، مقارنة بدول العالم. وكتب ترامب بهذا الخصوص: " تصاب شركات الأدوية بالجنون عندما تضع إعلانات بذيئة ضدى تطلب "سحب أمرى التنفيذى للدولة المفضلة".. إنهم لا يريدون أن يكون لدى الولايات المتحدة أدنى أسعار للعقاقير فى العالم، لكننا سنفعل ذلك الآن، تخفيضات كبيرة قادمة، لن يفعل أى سياسى آخر هذا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يغرد: هذه الانتخابات هى الأكثر فسادا عبر التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.