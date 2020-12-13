ترامب يتعهد بمواصلة الطعون على نتائج الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى حديث لقناة "FOX NEWS" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه على الرغم من أن المحكمة العليا رفضت قضية رفعتها تكساس ضد عدة ولايات متأرجحة بسبب انتخاباتها، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات أخرى.
وأضاف: "لا، الأمر لم ينته بعد. نستمر فى المضى قدما وسنواصل المضى قدما. لدينا العديد من القضايا المحلية"، مدعيا فوزه فى بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا، مشيرا إلى أن لديه قضية جارية فى ويسكونسن.
وعندما سُئل ترامب عن تصويت الهيئة الانتخابية، غدا الاثنين، وهو الموعد الذى تنتخب فيه البلاد الرئيس رسميا، أدرك ترامب أنه يمر بأزمة زمنية.
وقال: "سنقوم بتسريعها بقدر ما نستطيع، لكن لا يمكنك إلا أن تسير بسرعة كبيرة.. يمنحوننا القليل من الوقت. لكننا ضبطناهم، كما تعلم، على أنهم محتالون، يسقطون بطاقات الاقتراع، ويقومون بأشياء كثيرة، ولا أحد يستطيع حتى تصديق ذلك".
وأشار ترامب إلى أنه "تم الإدلاء بأصوات بأسماء الموتى، وأن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع تم تقديمها بشكل غير قانونى"، معربا عن قلقه من أن يكون للولايات المتحدة "رئيس غير شرعى" بسبب الاحتيال.
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