في أحدث تصريحاته.. ترامب يهدد برفع السرية عن كل شيء

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، والتي شهدت فوز الديمقراطي جو بايدن بعد إعادة فرز الأصوات في عدة ولايات متأرجحة.

وقال الرئيس الامريكي الحالي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت صباح الأحد: "لا ، الأمر لم ينته، نحن نواصل المضي قدما وسنواصل المضي قدما، لدينا العديد من القضايا المحلية".

اقرأ ايضا

على الرغم من الهزائم المتتالية في جهود حملته لإثبات أن نتائج الانتخابات كانت نتيجة تزوير الانتخابات، ومع استعداد الهيئة الانتخابية للتصويت يوم الاثنين، واصل ترامب الادعاء الكاذب بأن الانتخابات كانت "مزورة".

وأصر ترامب على أن "هذه لم تكن انتخابات متقاربة".

وأضاف "انظر إلى جورجيا، لقد فزنا بجورجيا، لقد فزنا ببنسلفانيا الكبيرة، لقد فزنا بولاية ويسكونسن الكبرى، لقد فزنا بها كبيرة".



وأعرب الرئيس الأمريكي عن مدى إحباطه من المدعي العام بيل بار، حيث بدا أن دونالد ترامب قد وصل إلى نهاية صبره أمس، وأعاد تغريد تعليقًا من المؤلف تود ستارنز، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي ببساطة "رفع السرية عن كل شيء". وأعرب الرئيس الأمريكي عن مدى إحباطه من المدعي العام بيل بار، حيث بدا أن دونالد ترامب قد وصل إلى نهاية صبره أمس، وأعاد تغريد تعليقًا من المؤلف تود ستارنز، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي ببساطة "رفع السرية عن كل شيء".



وكما ورد في The Sun ، كان هذا جزءًا من حديث طويل عن الرئيس، ما يعكس حقيقة أن أي تحقيقات في تعاملات هانتر بايدن التجارية الخارجية أو القضايا الضريبية من المرجح جدًا أن تسقط في فجوة الذاكرة بعد أن يؤدي جو بايدن اليمين وينصب نفسه وأشخاص. وكما ورد في The Sun ، كان هذا جزءًا من حديث طويل عن الرئيس، ما يعكس حقيقة أن أي تحقيقات في تعاملات هانتر بايدن التجارية الخارجية أو القضايا الضريبية من المرجح جدًا أن تسقط في فجوة الذاكرة بعد أن يؤدي جو بايدن اليمين وينصب نفسه وأشخاص.

وأضاف ترامب: "لقد كنت أفعل ذلك. أنا موافق!" وذهب في حديث صاخب متهمًا حملة الرئيس المنتخب جو بايدن وابنه هانتر ، من بين آخرين ، بالتجسس والخيانة. وكتب ترامب على تويتر "إذا دخل بايدن، فلن يحدث شيء لهنتر أو جو". وأفترض أن السؤال الأول الذي يجب طرحه هو ما إذا كان الرئيس يتحدث عن رفع السرية عن "كل شيء" خاص بتحقيق بار في هانتر بايدن أو ، حسنًا ... كل شيء. ربما ينبغي أن نفترض أنه يقصد الأول، ومن غير المعقول أن يلوح دونالد ترامب بيده ويزيل السرية عن كل جزء من المعلومات التي بحوزة الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك جميع أسلحتنا النووية والقدرات التكتيكية الأخرى، وهويات أصول المعلومات الخارجية، وعناصر أخرى لا حصر لها مهمة للأمن القومي.



وبافتراض أننا نتحدث فقط عن مواد هنتر بايدن، سيحتاج بعض الصحفيين إلى التحرك بسرعة لتقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات لجميع المعلومات. وبافتراض أننا نتحدث فقط عن مواد هنتر بايدن، سيحتاج بعض الصحفيين إلى التحرك بسرعة لتقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات لجميع المعلومات.



ولكن حتى ذلك الحين، كانت الساعة تدق. يمكن لمن يتلقى طلبات قانون حرية المعلومات أن يمشيها ببطء حتى 26 يناير، وعند هذه النقطة يمكن لجو بايدن ببساطة تصنيفها مرة أخرى.

وقد يكون ذلك مرعبًا بالنسبة لإدارة بايدن الوليدة، ولكن إذا كنت تعتقد أن هذا لن يحدث ، فأنا أقترح أنك لم تول الكثير من الاهتمام للمستنقع على مدار العقدين الماضيين، وفقا لـ ترامب.

وأخبر ترامب، فوكس أنه قلق بشأن "وجود رئيس غير شرعي للولايات المتحدة"، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن الشهر المقبل، حيث يجري بالفعل تشييد الحفل في مبنى الكابيتول الأمريكي.