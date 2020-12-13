أبو مازن يطير إلى قطر في زيارة رسمية.. تفاصيل

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، منذ قليل، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا"، أنه كان في استقبال عباس لدى وصوله مطار الدوحة، وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي، وسفير فلسطين لدى الدوحة منير غنام.

ومن المقرر أن يلتقي أبو مازن غدًا، الإثنين، أمير قطر تميم بن حمد، حيث سيبحث معه العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.