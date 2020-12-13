لبنان.. كتلة المستقبل تحذر: هناك خطة انتقامية لاستهداف الحريري

أصدرت "كتلة المستقبل" النيابية اللبنانية، اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إن هناك خطة انتقامية لاستهداف الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، رافضة جميع الاتهامات التي وجهت له بالتورط في حادث تفجير مرفأ بيروت.

قالت الكتلة في بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي: "كيف تنادى المنادون من كل حدب وصوب سياسي وطائفي دفاعًا عن العدالة والقضاء، لمجرد أن لجأت قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية إلى التحذير من التطاول على موقع رئاسة الحكومة، والادعاء على رئيس الحكومة الحالي في قضية التفجير الإجرامي لمرفأ بيروت ومحيطه السكاني".

وأضافت: "بعض الغيارى على حقوق الضحايا والمنكوبين، فاتهم أن بيروت هي الضحية بكافة مكوناتها الطائفية والمذهبية، فاعتمدوا تطييف النكبة كما لو كانت حقًا حصريًا لجهة أو فئة، وراحوا يتلاعبون على أوتار التحريض ويشيرون بالبنان إلى الطائفة السنية ومرجعياتها كما لو أنها انفردت بالخروج على العدالة والقانون".

وتابعت: "هذه المرجعيات انتفضت على مسار مشبوه، من الصعوبة في مكان عزله عن الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الإدارة السياسية للبلاد".