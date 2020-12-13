البرلمان العربي يطلق مبادرات مهمة .. غدا

يعقد البرلمان العربي مؤتمرًا صحفيًا غدًا، من قلب القاهرة لإطلاق مجموعة من المبادرات التي يعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الصحفي، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ونوابه.

كان البرلمان العربي قد أطلق عدد من الأدوات الحديثة، حيث أعلن إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب وإطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية في إطار خطته الجديدة لتفعيل دور البرلمان نحو تحسين جودة الحياة بما يلبى طموح وتطلعات الشعوب العربية من خلال السعي نحو الاقتراب أكثر من الشارع العربي.