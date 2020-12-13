أفادت صحيفة بيرجون، اليوم الأحد، بأن صحفيًا سوريًا يعمل في قناة تي آر تي التركية الحكومية قتل برصاصة في مدينة الباب الواقعة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا.
وتوفي حسين خطاب، مراسل قناة TRT العربية، بعد أن أطلق عليه مسلحان مجهولان النار بدراجة نارية بالقرب من بوابة مقبرة الباب خلال ساعات الصباح الباكر ، وفقًا لموقع الشؤون العسكرية ساوث فرونت.
وقال بيرجون إن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.
وتخضع مدينة الباب لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا منذ ديسمبر 2016 كجزء من المنطقة العازلة التركية التي تم إنشاؤها بعد عملية عسكرية في المنطقة استهدفت القوات الكردية ، والتي تعتبرها أنقرة تهديدًا وجوديًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل صحفي عربي بـ قناة تركية في مدينة الباب السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.