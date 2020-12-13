مقتل صحفي عربي بـ قناة تركية في مدينة الباب السورية

أفادت صحيفة بيرجون، اليوم الأحد، بأن صحفيًا سوريًا يعمل في قناة تي آر تي التركية الحكومية قتل برصاصة في مدينة الباب الواقعة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا.

وتوفي حسين خطاب، مراسل قناة TRT العربية، بعد أن أطلق عليه مسلحان مجهولان النار بدراجة نارية بالقرب من بوابة مقبرة الباب خلال ساعات الصباح الباكر ، وفقًا لموقع الشؤون العسكرية ساوث فرونت.

وقال بيرجون إن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

وتخضع مدينة الباب لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا منذ ديسمبر 2016 كجزء من المنطقة العازلة التركية التي تم إنشاؤها بعد عملية عسكرية في المنطقة استهدفت القوات الكردية ، والتي تعتبرها أنقرة تهديدًا وجوديًا.