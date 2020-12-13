بسبب تهديدات إسرائيل.. الأسد يجري تغييرات واسعة في قيادات الجيش السوري

كشفت صحيفة "المدن" اللبنانية، عن أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى تغييرات واسعة في قيادات الجيش السوري، وذلك بسبب التهديدات التي يشكلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر التوتر القائم بين إسرائيل وإيران.

وقالت "المدن" نقلًا عن مصادر قولها إن "هذه التغييرات التي شملت قادة فرق وألوية، جاءت بعد نشر إسرائيل تهديدات مباشرة للقادة الحاليين في الفيلق، الذي بات تحت الإشراف الكامل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، حيث تعتقد إسرائيل أن طهران تعمل من خلاله على ترسيخ وجودها العسكري على المدى الطويل في المناطق المحاذية للأراضي المحتلة في الجولان وفلسطين".

وأضافت المصادر: "شملت التعينات الجديدة تسمية اللواء رمضان رمضان قائدًا للفيلق الأول بدلًا من علي أسعد، واللواء أحمد نيوف قائدًا للفرقة التاسعة، واللواء نزار الخضر قائدًا للفرقة 17، واللواء معين خضور نائبًا له، والعميد الركن محمد عيسى نائبًا لقائد الفرقة العاشرة".

وتوقعت المصادر أن تشمل حركة التنقلات الجديدة التي ستصدر بشكل رسمي في 25 ديسمبر، كلًا من اللواء أكرم حويجة قائد الفرقة السابعة، واللواء مفيد حسن قائد الفرقة الخامسة، والعميد حسين حموش قائد اللواء 90 المستقل، والعميد باسل أبو عيد قائد اللواء 12 في الفرقة الخامسة بالإضافة، إلى آخرين جميعهم من ملاك الفيلق الأول.

وأوضحت المصادر: "معظم هذه الاسماء كان الجيش الإسرائيلي قد وزع منشورات فوق المناطق المحاذية للجولان المحتل تحمل تهديدات مباشرة لها، وتحثّ القادة والعناصر الآخرين على تجنب الانخراط في ما أسمته "مشروع حزب الله وإيران" حيث أكدت هذه المنشورات أن كل من سيعمل في هذا المشروع سيكون مستهدفًا".