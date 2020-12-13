ترامب: جهودي للطعن في نتائج الانتخابات الأمريكية "لم تنتهِ بعد"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيواصل الطعن في نتائج انتخابات 2020، حتى بعد اجتماع الهيئة الانتخابية يوم الاثنين في معظم عواصم الولايات للإدلاء بأصواتها.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت صباح الأحد، كرر ترامب مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات، وقال إن فريقه القانوني سيستمر في متابعة الطعون على الرغم من رفض المحكمة العليا لمحاولة طويلة الأمد بقيادة المدعي العام في تكساس؛ لإلغاء النتائج في أربع ولايات فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن.

اقرأ ايضا



وأضاف ترامب للمضيف براين كيلميدي في المقابلة التي تم تسجيلها يوم السبت، في مباراة بين الجيش والبحرية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت: "لا، لم ينته الأمر".

وتابع "نحن نواصل التقدم، وسنواصل المضي قدمًا، لدينا العديد من القضايا المحلية، ونحن، كما تعلمون، في بعض الدول التي تم تزويرها وسرقتها منا، لقد فزنا بكل واحد منها، لقد فزنا في بنسلفانيا، لقد فزنا بولاية ميشيجان، لقد فزنا بجورجيا كثيرا". خسر ترامب تلك الولايات المتأرجحة وغيرها أمام بايدن، الذي فاز بـ 306 أصوات انتخابية مقابل 232 لترامب.

وأشار كيلميد إلى أن الهيئة الانتخابية ستجتمع يوم الاثنين، وبعد ذلك ستحال أوراق الاقتراع إلى الكونجرس، الذي سيجري فرز الأصوات رسميًا في 6 يناير.

وعند سؤاله عن كيفية تأثير هذه العملية على فرصه في تحدي النتائج بنجاح، اعترض ترامب. وقال: "لا أعرف"، سنقوم بتسريعها بقدر ما نستطيع، لكن لا يمكنك إلا أن تسير بسرعة كبيرة، يعطوننا القليل من الوقت. وتظهر الاستطلاعات العامة أن العديد من الناخبين الجمهوريين يشككون في شرعية انتخابات 2020، مما دفع بعض المراقبين إلى القلق من أن رفض ترامب التنازل سيؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد. ومع ذلك، استمر الرئيس في توجيه اتهامات لا أساس لها بالتزوير، واصفًا الانتخابات بأنها "عار وعار" ورفض المخاوف من أن أفعاله تدفع الأمريكيين إلى مزيد من التباعد.