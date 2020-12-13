اسعار شحن زاجل والمدة المستغرقة لوصول الشحنة 1442

تعد اسعار شحن زاجل من أرخص أسعار شركات الشحن الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث تعد الشركة من أقوي شركات الشحن التي تقدم الشحن الداخلي والخارجي وتتميز بتوفير خدمة التوصيل بأسعار تعتبر رخيصة بالنسبة لباقي شركات الشحن الأخرى، فهي تعمل أيضاً على تقديم أعلى مستوي من الخدمة لجميع العملاء، ومن خلال المقال سوف نتعرف على شركة زاجل والمواعيد الخاصة بالعمل وطرق التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالشركة.

شركة زاجل للشحن

شركة زاجل هي واحدة من أشهر شركات الرائدة في مجال الشحن داخل المملكة العربية السعودية والتي توفر عدة برامج مختلفة متطورة لتوصيل الشحنات الداخلية والخارجية، وتم تأسيسها في عام 1999 ميلادياً على يد أحد الشباب السعوديين وأصبح مقرها الرياض، وتعمل شركة زاجل على توفير خدمة الشحن بأسعار رخيصة إلى حد ما بالنسبة لباقي شركات الشحن الأخرى الموجودة بالمملكة لذلك فهي تعمل أيضا على تقديم أعلى مستوى من الخدمة، وأهم ما يميزها عن باقي الشركات الأخري هي خدمة الدفع عند الاستلام، وتختلف قيمة الشحن من بضاعة لأخري حسب حجم الشحنة المنقولة ونوعها سواء كانت قابلة للكسر إم صلبة، وتعمل الشركة على زيادة فروعها وتوسيع انتشارها لتغطي مساحة كبيرة ليس في حدود المملكة فقط ولكن أيضاً لتشمل دول تعاون الخليج العربي والشرق الأوسط بالأجماع، وتشمل الشركة أكثر من 28 فرع موزعة على أهم المدن والمناطق في المملكة السعودية لتسهيل على العملاء خدمة الوصول إليها.

يتم تغليف السلعة جيداً وهذا يضمن لها سلامة والوصول وعدم تعرضها للتلف.

يقوم المندوب الخاص بشركة زاجل بعد التوصيل الاستلام بالإمضاء على إيصال استلام للشحنة وتسليم أيضاً في الفروع.

التوصيل السريع للشحنات في أسرع وقت ممكن حيث لا تزيد مدة الشحن عن ثلاثة أيام فقط.

يتم توصيل الشحنة للعميل يداً بيداً حيث تتم من يد المراسل ليد الشخص المستلم.

توجد بعض الشحنات التي يلزم أن يكون شحنها مميز مثل الأجهزة الكهربائية،الهواتف المحمولة،وبعض أنواع الأشياء القابلة للكسر أو التلف.

انخفاض اسعار شحن زاجل مقارنة بالشركات الأخري.

مواعيد زاجل

1442

يرغب الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة مواعيد زاجل 1442، وذلك نظرًا للطلب المتزايد على التسوق والشراء عبر الإنترنت في كل مجال، وتوفر شركة زاجل مواعيد العمل لتسهل على العملاء اختيار الوقت المناسب لهم لإتمام الشحنة حيث تعمل الشركة في تلقي وإرسال الشحنات في كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وتفتح أبوابها للعملاء من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً من السبت إلى الخميس.

قامت شركة زاجل بالإعلان عن المدة المتوقعة التي قد تستغرقها الشحنة للوصول إلي العميل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، حيث تختلف المدة باختلاف المسافة المراد نقل المواد أو البضائع إليها، وتلتزم الشركة بتوصيل المنتجات في مدة محددة حسب المسافة المراد التوصيل إليها وجاءت المواعيد المقررة للتوصيل على النحو التالي:

إذا كانت المسافة أقل من 500 كيلو متر فيتم التوصيل في غضون أربعة وعشرين ساعة فقط من ميعاد استلام الشحنة.

إذا كانت المسافة أكثر من 500 كيلو متر وأقل من 1000 كيلو متر فإن الوقت المتوقع لتوصيل الشحنة هو 48 ساعة فقط.

وفي حال كانت المسافة المراد التوصيل إليها تزيد عن 1000 كيلو متر، فإن الوقت المتوقع لوصول الشحنة هو 72 ساعة (ثلاثة أيام) من وقت الاستلام.

تعمل شركة زاجل على توصيل خدمة الشحن لكل مكان في المملكة العربية السعودية بأقل الأسعار عن غيرها من الشركات، فيما يأتي يوضح اسعار شحن زاجل:

تتراوح رسوم التوصيل بين 10 إلى 50 ريال سعودي للشحنات الصغيرة.

بينما تتراوح رسوم الشحنات الكبيرة وأيضاً الشحنات التي تحتاج للنقل المميز حفاظاً على سلامتها من الكسر كأجهزة التلفاز والهواتف إلى 50 ريال سعودي، وتلك الخدمة هي خدمة زاجل سوبر.

التواصل مع زاجل

وفرت شركة زاجل للشحن العديد من السبل للتواصل معها من أجل الاستفسار عن أي شيء أو طلب مساعدة أو تقديم شكوى، وذلك رغبةً في التسهيل على جميع عملاءها، ويمكن التواصل من خلال أحد هذه الطرق:

يمكن التواصل مع زاجل من خلال نموذج التواصل حيث يمكن تعبئته والتواصل معهم من خلال الخطوات الآتية:

أولاً قم بالدخول إلى رابط نموذج التواصل مع زاجل.

قم بإدخال الاسم بالكامل.

قم بكتابة رقم الهاتف الجوال في الخانة المخصصة لذلك.

ادخل موقع الشخص المستخدم.

قم بإدخال الموقع المراد استلام الشحنة فيه.

بعد ذلك اضغط على أيقونة اطلب مكالمة للتواصل.

ويمكن أيضاً التواصل عبر طرق أخرى مثل:

الاتصال على رقم 920000177 – 8001000177 من خلال الهاتف الجوال.

– من خلال الهاتف الجوال. التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بخدمة العملاء: [email protected]

التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتسويق: [email protected] .

. التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتوظيف : [email protected] .

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على مميزات الشحن من خلال زاجل ومواعيد زاجل 1442 كما تعرفنا على طرق التواصل المختلفة مع الشركة، وكذلك اسعار شحن زاجل.