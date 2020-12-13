شروط قرض العاطلين عن العمل من بنك التسليف وخطوات التقديم علي القرض

شروط قرض العاطلين عن العمل يعتبر واحد من القروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للحصول علي التمويل الذي يقدمه بنك التسليف والادخار السعودي وذلك لأن يساعد الشباب في فتح مشروعات تجارية أو صناعية أو تمنية المهارات للحصول علي العمل.قرض العاطلين عن العمل
قدم البنك السعودي للتسليف والادخار هذا القرض كنوع من القروض التي يقدمها لجميع المواطنين الغير حاصلين علي عمل وذلك لأن يساعدهم بشكل كبير حتي يقومون بتوفير دخل شهري لهم عن طريق إنشاء مشروع ربحي يساعدهم علي تنمية العمل والمهارات الاجتماعية، وهذا القرض من البنك يكون للمواطنين السعوديين بدون فوائد وبنسبة سداد تصل إلي ثمان سنوات.طريقة التقديم علي قرض العمل الحر من بنك التسليف
حتي تتمكن من التقديم في القرض الخاص بالغير حاصلين علي عمل يتوجب عليك أن تقوم بمجموعة من الخطوات التي تتلخص في السطور التالية وهي:
- الانتقال إلي موقع بنك التسليف الرسمي علي الأنترنت.
- تسجيل الدخول إلي حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار القروض من القائمة الجانبية للموقع.
- بعد ذلك تقوم باختيار القرض.
- تكتب البيانات الشخصية لك في الحقول المخصصة لها.
- بعد ذلك تقوم بطباعة النماذج الخاصة بالتقديم.
- تعبئة النماذج ثم أرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.
- إرسال المستندات للبنك عن طريق البريد.
وضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك لأن يستطيع المواطن السعودي التقديم علي القرض، حيث جاءت شروط التقديم في النحو الأتي:
- يجب أن يحصل الشخص الذي يرغب في الحصول علي القرض علي وثيقة العمل الحر من بنك التسليف.
- يشترط أن يكون صاحب القرض سعودي الجنسية.
- لا يقل عمرة عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند التقديم علي القرض.
- يشترط إن لا يزيد الراتب أو مقدار الدخل الشهري له عن 10 الأف ريال سعودي.
- يجب أن يكون هناك كفيل لا يزيد عمرة عن 55 سنة.
- توافر كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم.
- وجود رهن عقاري لأن يضمن حقوق البنك وسداد الأقساط.
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