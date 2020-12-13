ما هو نظام الكفالة الجديد داخل المملكة العربية السعودية 2020

نظام الكفالة هو نظام مُطبق في أغلب المدن الخليجية، وهو يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل المُغترب داخل المملكة العربية السعودية، وفي نوفمبر 2020 أعلنت المملكة العربية السعودية عن تغير نظام الكفالة القديم وتخفيف العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المُغترب، وتتصف تلك العلاقة بالمرونة واللين حيثُ سمحت للعامل تغير مكان عمله في حالة انتهاء عقد عمله مع صاحب العمل وحرية السفر.

ماهو نظام الكفالة السعودية الجديد؟

لقد صرحت وزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية عن حرية الكفيل أو الوافد إلى المملكة بالتَغير الوظيفي في حالة انتهاء العقد المتفق عليه بين الطرفين دون الرجوع للصاحب العمل أو الشركة المتعاقد معها، ويعتبر هذا النظام الجديد مُطبق لأول مرة بعد نظام دام ما يقرب من 72 عامًا، وكل ذلك تحقيقاً للرؤية التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية في عام 2030، ومن المُرجح أن نظام الكفالة الجديد قد يتم تنفيذه في النصف الأول من العام القادم، ويعود نظام الكفالة الجديد بالفائدة بوجه عام على أكثر من عشرة ملايين وافد داخل المملكة.

تبديل حياة الوافدين إلى المملكة العربية السعودية إلى الأفضل وخاصة من ناحية السكن والترفيه

حفظ حقوق كلٍ من أصحاب العمل أو الشركة المسئولة عن الكفيل، وبين الكفيل أو الوافد على حد سواء

منح الوافد حرية التنقل بين جهات العمل في حالة إنهاء مدة العقد

تخفيف التقييدات التي يفرضها صاحب العمل على الوافد.

أهداف نظام الكفالة الجديدمزايا نظام الكفالة الجديد

ساعد نظام الكفالة الجديد من مرونة وتطوير سوق العمل، رفع من كفاءة وإنتاجية القطاع الخاص، جذب أصحاب المهارات العالية ورفع إنتاجية العمالة الوافدة، القضاء على القضايا العمالية وحل مشكلة هروب الوافد.

مايجب ذكره أن نظام الكفالة كان من الأمور الهامة في منطقة الخليج العربي، إلا أن هناك عدد من بلدان الخليج التي بدأت بالمبادرة بإلغاء نظام الكفالة فنجد دولة الكويت قد أعلنت عن قرار يخص بإلغاء نظام الكفالة لجميع الوافدين الذين مر علي عقودهم ثلاثة سنوات وقد أعلن هذا القرار في عام 2009، وكذلك دولة البحرين في نفس العام أعلنت عن قرارها في إلغاء نظام الكفالة.