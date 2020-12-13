عضو في لجنة الأوبئة : 20 إلى 25% من الأردنيين أصيبوا بالفيروس

دوت الخليج :- توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، وصول نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 20%-25%.
وقال حجاوي لبرنامج "أخبار الأسبوع"، إن الأردن تجاوز مرحلة الذروة، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الصحية أدى إلى انخفاض أعداد الإصابة بالفيروس.
"انخفض عدد الوفيات للمصابين بالفيروس خلال الأربعة أسابيع الماضية إلى النصف ، هذه الأرقام تشجع إلى مراجعة الإجراءات التي قمنا فيها خلال الشهرين الماضيين ، سنلمس إجراءات جديدة بداية 2021"، وفق المملكة .
ودعا إلى عدم التراخي بالإجراءات الصحية حتى وصول المطعوم، منوها إلى أن التراخي فيها قد يؤدي إلى موجة جديدة من الفيروس.
وبشأن فتح المدارس، قال حجاوي إن لجنة الأوبئة طالبت ببروتوكولات صحية للطلبة والمدارس لتدرس بعناية قبل أخذ القرار.
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