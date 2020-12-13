أخبار اليمن : فلكي يمني يكشف موعد بداية شهر جُمَادَى الأولى

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فلكي يمني يكشف موعد بداية شهر جُمَادَى الأولى

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن موعد هلال شهر جُمَادَى الأولى لعام 1442 هجرية. فلكي يمني يكشف موعد بداية شهر جُمَادَى الأولىكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن موعد هلال شهر جُمَادَى الأولى لعام 1442 هجرية. وقال الفلكي الشوافي اليوم في منشور له على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، تؤكد الحسابات الفلكية حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 بعد غروب الشمس على السواحل الغربية لليمن ومنه يكون بالحساب الفلكي الثلاثاء متمم لشهر ربيع الآخر. وأكد الفلكي اليمني أن يوم الاربعاء 16 ديسمبر بداية شهر جُمَادَى الأولى 1442 هجرية.

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