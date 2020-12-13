إسبانيا : قد نحقق مناعة القطيع ضد كورونا بحلول نهاية صيف 2021

وأضاف إيلا أن برنامجا للتطعيم سيبدأ فى يناير، وأنه بحلول نهاية الصيف ينبغى تطعيم أكثر من ثلثى السكان البالغ عددهم 47 مليونا، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
وقال لصحيفة "بابليكو": "حتى لو لم يكن الأمر كذلك فى أوروبا، فسوف نكون فى مرحلة مختلفة تماما.. ولهذا أعتقد أننا سنكون فى بداية النهاية خلال هذا الإطار الزمنى الذى أذكره، من خمسة إلى ستة أشهر".
ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يعنى أن إسبانيا ستصل إلى مناعة جماعية، أجاب إيلا: "نعم. هذا ما يسميه المتخصصون، أن يكتسب الناس مناعة إما بسبب تلقيهم للقاح أو لأنهم أصيبوا بالمرض".
ومع ذلك، حذر إيلا الإسبان من مغبة عدم الحذر خلال فترة عيد الميلاد.
وكانت إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا فى أوروبا من فيروس كورونا.
وطبقا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بواقع 10519 يوم الجمعة ليصل الإجمالى إلى مليون و730.575، فى حين زاد عدد الوفيات بـ280 حالة ليصل الإجمالى إلى 47624.
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