ثانى هزة أرضية تضرب جمهورية الشيشان خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تم رصدها فى الساعة 14:40 بعد ظهر اليوم، وكانت بؤرتها تقع فى منطقة أوروس مارتان، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر أو إصابات.
وفى وقت سابق، أفادت أجهزة الطوارئ أن هزة أرضية بلغت شدتها 5.6 درجة وقعت فى الشيشان عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وكانت بؤرتها تقع فى المنطقة نفسها وعلى عمق 25 كم.
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