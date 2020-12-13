أرمينيا : قوات تركية شاركت فى هجوم على مواقعنا بجنوب قره باغ

جدة - نرمين السيد - اتهم رئيس الوزراء الأرمنى، نيكول باشينيان، وحدات من القوات الخاصة التركية بالمشاركة فى هجوم شنته القوات الأذربيجانية، يوم السبت، على مواقع أرمينية فى جنوب قره باغ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال باشينيان أثناء جلسة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن القومى، اليوم الأحد: "تعرضت مواقعنا قرب قريتى هتسابيرد وهين تاجلار لهجوم من قبل الوحدات الأذربيجانية، وهناك معلومات تدل على أن فصائل من القوات الخاصة التركية شاركت فى الاعتداء". وبحسب باشينيان، فقد وقع الهجوم فى حين لم تنتشر قوات حفظ السلام الروسية بعد فى المنطقة المذكورة، كما أشار إلى أن الاشتباك خلف ستة جرحى من الجانب الأرمنى. وأعلنت باكو أن جهاز أمن الدولة الأذربيجانى يخوض خلال الأيام الأخيرة "عملية لمكافحة الإرهاب" فى مقاطعة خوجاوند "واسمها الأرمنى هادروت" من إقليم قره باغ ضد "تشكيلات مسلحة أرمنية" ما زالت تنشط فى منطقة حرجية بمحيط بلدة هادروت.

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