معارض إيرانى : تركيا تحولت إلى ساحة خلفية لعملاء المخابرات الإيرانية

جدة - نرمين السيد - أكدت المعارضة الإيرانية، اليوم الأحد، أن تركيا تحولت إلى ساحة خلفية لعملاء المخابرات الإيرانية، بعدما تواردت أنباء عن خطف قيادى أحوازى من تركيا ونقله بشاحنة تابعة لعصابات تهريب إلى إيران، حسبما أفادت قناة "العربية".





ونقلت القناة أن القيادى الأحوازى الذى خطفته إيران هو حبيب أسيود، موضحة أن إيران نقلت القيادى الأحوازى بشاحنة تابعة لعصابات تهريب، بعدما قامت بتخديره وتقييده وخطفه من تركيا. وكشفت "العربية" أن إيران اختطفت القيادى الأحوازى بنفس أسلوب اختطاف المعارض الإيرانى روح الله زام الذى تم إعدامه أمس السبت.

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