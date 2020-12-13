 مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين في هجوم لـ”بوكو حرام” في النيجر 

قال مسؤول محلي، اليوم الأحد، إن متشددين من جماعة "بوكو حرام" قتلوا ما لا يقل عن 27 شخصا في منطقة ديفا، جنوب شرق النيجر.

وصرح مسؤول في محافظة بوسو التابعة لبلدية تومور لوكالة "فرانس برس" إن "هناك رسميا 27 قتيلا وعددا من الجرحى وبعض المفقودين ".

وأشار المسؤول إلى أن "بعض الضحايا قتلوا أو أصيبوا بالرصاص، بينما احترق البعض الآخر داخل الأكواخ التي التهمتها النيران الهائلة نتيجة الهجوم".

وأعرب عن أسفه قائلاً: "تم إحراق ما بين 800 و 1000 منزل ، كما أضرمت النيران في السوق المركزي" ، بالإضافة إلى العديد من المركبات.

وأضاف أن "المهاجمين الذين يقدر عددهم بنحو 70 وصلوا إلى تومور حوالي الساعة 6:45 مساء بالتوقيت المحلي (5:45 مساء بتوقيت جرينتش) سيرا على الأقدام بعد السباحة عبر (مياه بحيرة تشاد).

وتقاتل "بوكو حرام" على مدى 10 سنوات لإقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا وشنت غارات متكررة عبر الحدود التي تفتقر إلى الحراسة داخل تشاد والنيجر والكاميرون.