هولندا تسجل 10آلاف إصابة جديدة بكرورنا خلال 24ساعة

أظهرت بيانات السلطات الصحية في هولندا يوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 10 آلاف حالة تقريبا خلال 24 ساعة الماضية وذلك في أكبر قفزة منذ نهاية أكتوبر.
وتعتبر هذه الزيادة استمرارا لاتجاه صعودي على مدار سبعة أيام.
وتشير الزيادة إلى أن تأثير إجراءات العزل الجزئي التي فرضت في 13 أكتوبر آخذ في التراجع.
وعقدت الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا يوم الأحد لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.
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