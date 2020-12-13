ترامب يخسر آخر طعن قانوني لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر طعن قانوني له في محاولة لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا، مع رفض المحكمة العليا للولاية مساء السبت قضية من حملة ترامب ورئيس الحزب الجمهوري في جورجيا ديفيد شيفر.

وتم رفع الدعوى - على غرار الطعون القانونية الأخرى لفريق ترامب، والتي قدمت مزاعم لا أساس لها من الاحتيال على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية في جورجيا - في البداية في 4 ديسمبر، ثم رفضتها محكمة مقاطعة فولتون العليا لأن الأوراق لم تكتمل بشكل صحيح وتفتقر إلى التسجيل المناسب الرسوم.

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تم استئناف القضية بعد ذلك مباشرة إلى المحكمة العليا للولاية، وطلب من القضاة النظر في القضية قبل اجتماع يوم الاثنين للهيئة الانتخابية.

في أمر موجز، كتب القضاة أن "الملتمسين لم يظهروا أن هذه واحدة من تلك الحالات النادرة للغاية التي قد تستدعي اختصاصنا الأصلي".