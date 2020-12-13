ترامب يخسر آخر طعن قانوني لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر طعن قانوني له في محاولة لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا، مع رفض المحكمة العليا للولاية مساء السبت قضية من حملة ترامب ورئيس الحزب الجمهوري في جورجيا ديفيد شيفر.
وتم رفع الدعوى - على غرار الطعون القانونية الأخرى لفريق ترامب، والتي قدمت مزاعم لا أساس لها من الاحتيال على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية في جورجيا - في البداية في 4 ديسمبر، ثم رفضتها محكمة مقاطعة فولتون العليا لأن الأوراق لم تكتمل بشكل صحيح وتفتقر إلى التسجيل المناسب الرسوم.
تم استئناف القضية بعد ذلك مباشرة إلى المحكمة العليا للولاية، وطلب من القضاة النظر في القضية قبل اجتماع يوم الاثنين للهيئة الانتخابية.
في أمر موجز، كتب القضاة أن "الملتمسين لم يظهروا أن هذه واحدة من تلك الحالات النادرة للغاية التي قد تستدعي اختصاصنا الأصلي".
إنها آخر نكسة قانونية في جهود الرئيس لقلب نتائج الانتخابات. رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة دعوى قضائية يدعمها ترامب تسعى لإلغاء فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات ، وهي خطوة أنهت محاولة يائسة لرفض القضايا القانونية من قبل قضاة الولايات والقضاة الفيدراليين أمام أعلى محكمة في البلاد.
حتى مع رفض الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب وحلفاؤه في جميع أنحاء البلاد ، واصل الرئيس تقديم مزاعم متكررة لا أساس لها من الاحتيال على نطاق واسع. في جورجيا ، وجه انتقادات لوزير الخارجية براد رافينسبيرغر والحاكم بريان كيمب ، وكلاهما زميلان جمهوريان.
كان رافنسبرجر ثابتًا في دفاعه عن نزاهة الانتخابات في الولاية، وقال كيمب إنه لا يملك سلطة التدخل في الانتخابات.
وأظهرت النتائج التي صدق عليها رافنسبيرجر الشهر الماضي أن بايدن يتقدم بهامش 12670 صوتًا، أو 0.25٪ من حوالي 5 ملايين بطاقة اقتراع.
كما أظهرت عملية تدقيق شملت العد اليدوي لأوراق الاقتراع أن بايدن فاز.
في الأسبوع الماضي، أعاد رافنسبيرغر المصادقة على نتائج انتخابات الولاية بعد إعادة فرز الأصوات التي طلبها ترامب والتي أكدت مرة أخرى فوز بايدن بالولاية، ثم أعاد الحاكم المصادقة على 16 ناخبًا رئاسيًا للولاية.
وقال رافينسبيرجر خلال مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول: "لقد عدنا الآن بشكل قانوني الأصوات التي أدلى بها ثلاث مرات، والنتائج لم تتغير".
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