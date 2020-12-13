الجيش الإسرائيلي يطلق أعيرة نارية على الحدود اللبنانية

افادت شبكات تلفزيونية لبنانية بأن القوات الاسرائيلية اطلقت اليوم الاحد عشر رصاصات بين موقعي العباد والمنارة العسكريين في مواجهة بلدتي ميس الجبل والحولة.

وقالت قناة إل بي سي آي، إن إطلاق النار اندلع عندما كان عدد من الشبان يسحبون سلكا شائكا قديمًا من محيط موقع مهجور لليونيفيل.

وقال تلفزيون الجديد اللبناني إن إطلاق النار أطلق بينما كان أربعة مواطنين يجمعون خردة معدنية على الجانب اللبناني من الحدود.

وأضاف أن دورية للجيش اللبناني وصلت بعد ذلك إلى مكان الحادث واعتقلت اللبنانيين الأربعة للتحقيق معهم فيما كان الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وأرسل دبابة "ميركافا" للمراقبة من موقع العباد.