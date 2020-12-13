شركة مصنعة للقاح كورونا تعلن الموعد النهائي للسيطرة على الفيروس

أعلن مؤسس شركة "بيونتيك" الألمانية، المصنعة للقاح فيروس كورونا بالاشتراك مع شركة "فايزر"، أن الوباء العالمي ستتم السيطرة عليها نهائيًا بحلول الصيف المقبل.
وقال مؤسس الشركة، أوجور شاهين، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد: "نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات".
وأضاف: " الأمر سيستغرق تحصين 30 بالمئة من الأميركيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق"، مشيرًا إلى أن هذا من الممكن أن يتم بحلول أبريل المقبل، على أن يتم السيطرة على الفيروس عالميا مع نهاية صيف 2021.
وفي وقت سابق، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الطارئة على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.
وصباح الأحد انطلقت من ولاية ميشيجان الأمريكية، قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات في حجم حقيبة السفر تحتوي على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار إن الولايات المتحدة بدأت توزيع ملايين الجرعات، من أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يحصل على الترخيص في البلاد.
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