بابتساماتهم يجمّلون حياتنا.. صديقة رونالدو بإطلالة جريئة وجذابة بصحبة أطفالها

نشرت عارضة الأزياء الاسبانية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت جورجينا رودريغيز، بإطلالة جريئة وجذابة بصحبة أطفالها خلال نزهة بإحدى الحدائق، وعلقت علي الصور قائلة "بابتساماتهم يجملون حياتنا".

وحصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، جائزة جديدة في الدوري الإيطالي.

ووفقًا للحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر "تويتر"، فإن رونالدو تم اختياره كأفضل لاعب في الكالتشيو، خلال نوفمبر الماضي.

وكان رونالدو قد نجح في تسجيل 5 أهداف بالدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل هدفين في شباك سبيزيا، وهدفين في مرمى كالياري، وهدفا أمام لاتسيو.

واحتل "الدون" المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، متأخرًا بفارق هدفين عن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان (10 أهداف).