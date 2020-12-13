موعد نزول العلاوة السنوية السعودية 1442 وسلم الرواتب الجديد للموظفين بالمملكة

موعد نزول العلاوة السنوية السعودية 1442 ،السؤال الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والذي تسائل عنه الكثير من الموظفين بالمملكة سواء المدنيين أو العسكريين وذلك عقب التعديلات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء الخاصة ببعض المواد التي تحدد موعد صدور العلاوة السنوية 1442 لهذا العام والتي تصدر بالعام الميلادي الجديد 2021 ، لذا يمكنكم اليوم معرفة كافة التعديلات الجديدة بالتفصيل والتي تحدد متى تنزل العلاوة السنوية الجديدة لكافة الموظفين وسلم رواتب الموظفين الجديد والذي يختلف من هيئة للأخرى أيضا كيفية معرفة موعد العوايد السنوية بالتحديد.

موعد نزول العلاوة السنوية السعودية 1442 لكافة الموظفين

أثارت التعديلات الوزارية الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء غضب وضيق العديد من الموظفين الذي انتظروا العلاوة السنوية الجديدة كالمعتاد في بداية شهر محرم من كل عام وبالتحديد أول شهر محرم، لكن مع التعديل الجديد أصبح موعد العلاوة السنوية 1442 الجديد مع الراتب الشهري الجديد من أول يوم في كل سنة مالية لذا ينتظر صدور العلاوة السنوية الجديدة 27 يناير 2021 ونتابع مع حضراتكم الموعد بالتحديد فور الإعلان عن السنة المالية الجديدة.

سلم الرواتب الجديد 1442 للموظفين

يتم تحديد العلاوة السنوية لكافة الموظفين في المملكة العربية السعودية سواء المدنيين أو العسكريين بحسب سلم الرواتب العام للموظفين مع العلم أن هناك سلم رواتب خاص بكل هيئة داخل المملكة يختلف في قيمة الراتب الشهري لكل موظف بحسب المرتبة الوظيفية وتعمل العلاوة السنوية على نقل الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في نفس المرتبة ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية جديدة.

قرار مجلس الوزراء الجديد 1442 والتعديلات

قام مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 633 حيث أقر فيه بتعديل مواد نظام الخدمة المدنية وهي مواد هامة جدا للمواطن السعودي وهم المادة رقم 17 الخاصة بتحديد موعد صدور العلاوة السنوية الجديدة 1442 والمادة رقم 20 والمادة رقم 22 وأيضا المادة رقم 29 بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 35 والمادة رقم 37 ويمكنكم التعرف بالكامل الآن على المواد قبل وبعد التعديل من خلال شرح واف أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

موعد العلاوة السنوية 2021 للمعلمين بنظام فارس

يتساءل الكثير من المعلمين أيضا عن العلاوة السنوية الخاصة بالمعلمين، حيث يستطيع المعلمون الآن الاستعلام عن العلاوة السنوية الجديدة 1442 باستخدام نظام فارس الذي يتيح كافة التفاصيل الخاصة بكل معلم عن موعد العلاوة وسلم الرواتب الجديد للمعلمين ويمكنكم معرفة كافة التفاصيل الآن من خلال موعد العلاوة السنوية 1442 للموظفين المدنيين والعسكريين بالمملكة العربية السعودية.