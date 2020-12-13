آلية الاختبارات النهائية السعودية للفصل الدراسي الأول 1442-2020 لطلاب التعليم العام عن بُعد

آلية الاختبارات النهائية السعودية كما حددتها حددت وزارة التعليم السعودية وموقف الطالب المتغيب لكافة المراحل التعليمية المختلفة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع بلاد العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويمكن متابعه دروسك عبر تردد قناة عين درس التعليمية ، كما أوضحت الوزارة موقف الطالب الذي يتغيب عن اليوم الدراسي أثناء فترة أداء الاختبار بسبب عدم التمكن من الدخول على شبكة الإنترنت والولوج إلى المنصات الدراسية ، التي تم اعتمادها من قبل الحكومة السعودية بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع خدمة الانترنت نفسها.

آلية الاختبارات النهائية السعودية

وقد أعلنت وزارة التعليم عن موعد بدء الاختبارات النهائية بالمملكة على أن تبدأ في اليوم الخامس من شهر جمادى الأول لعام 1442 هـ، وتستمر العملية التعليمية لتعويض الفاقد التعليمي، وقد تتمكن من معرفة اسهل طريقة تعديل بيانات نظام نور للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومن المقرر أن تتم الاختبارات عبر منصة مدرستي التعليمية التي اعتمدها الوزارة من قبل للتعليم عن بعد، وكذلك المنصات المخصصة لمدارس التعليم الأهلية المعتمدة بشرط تحديد جدول رسمي للاختيارات على أن لا يؤدي الطالب أكثر من اختبارين في يوم واحد وإن تكن الاختيارات خلال اليوم الدراسي الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات وضمنها زمن الاختبار المحدد.

كما حددت الوزارة عدد أيام الاختبارات بواقع 5 أيام لطلاب المرحلة الابتدائية و6 أيام للمرحلة المتوسطة و7 أيام المرحلة الثانوية، وشددت الوزارة على ضرورة ان لا تزيد عدد أيام الامتحانات عن 9 أيام.

آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام عن بعد

السعودية آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1442

موقف الطالب المتغيب من الامتحانات النهائية

أوضح المسئولين بالوزارة أن في موقف الطالب المتغيب من الامتحانات النهائية والذي لن يتمكن من أداء الاختبارات بسبب انقطاع الإنترنت أو الكهرباء، يمكنكم دخول الاختبارات الخاصة بالطلاب المتغيبين والمقرر انعقادها خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، مع ضرورة تقديم العذر لإدارة المدرسة لتحديد موقف الطالب وموقف العذر المقدم، وقد بينت الوزارة أحقية الطالب في الحصول على فرصة إضافية لاستكمال الاختبار في حالة الانقطاع المفاجئ لخدمة الانترنت والذي قد يتعرض له الطالب، شرط أن يكن قد بدء في الاختبار بالفعل.