أميركا.. منصف السلاوي يكشف عدد متلقي اللقاح قبل أبريل

قال الدكتور منصف السلاوي كبير مستشاري عملية "وارب سبيد"، الأحد، إن من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم مئة مليون شخص بلقاح كورونا بنهاية الربع الأول من 2021.

وانطلقت قافلة شاحنات محملة بحاويات تحتوي على لقاح كوفيد-19 من مصنع شركة فايزر للأدوية في ولاية ميشيجان الأمريكية في الساعة السادسة والنصف صباحا تقريبا اليوم الأحد، في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع اللقاح على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وأضاف السلاوي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021".

وتابع السلاوي أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر الحالي، والتي ستشمل لقاح شركة فايزر المصرح به للتو ولقاح تطوره شركة مودرنا والمتوقع أن يحصل على موافقة طارئة مماثلة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف السلاوي أنه سيتم توزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير، ونفس العدد من الجرعات في فبراير. ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس.

وقال "نعمل مع فايزر لمواصلة مساعدتهم ودعمهم لتحقيق هدف إمدادنا بمئة مليون جرعة أخرى في الربع الثاني من العام".

وأوضح أن من سيحصل على التطعيم أولا هم العاملون في مجال الرعاية الطبية إضافة إلى المقيمين في مرافق الرعاية لفترات طويلة.

وأضاف أنه للوصول إلى ما يعرف "بمناعة القطيع" في الولايات المتحدة، والتي ستوقف عدوى الفيروس المهلك، تحتاج البلاد لتطعيم نحو 75 في المئة أو 80 في المئة من السكان، مشيرا إلى أنه يأمل بلوغ هذه النسبة بين شهري مايو ويونيو.

وذكر: "من المهم جدا أن يقبل غالبية الشعب الأميركي التطعيم باللقاح. نشعر بقلق بالغ من حالة التردد التي نراها".