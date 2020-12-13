صلاح ينقذ ليفربول "الباهت" من هزيمته الثانية بالدوري

أنقذ المهاجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، من تكبد هزيمة "محرجة"، على يد مستضيفه فولهام مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فولهام على متصدر الدوري ليفربول، بهدف رائع في الشوط الأول، سجله بوبي ريد في الدقيقة 25، قبل أن يعادل صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وكاد حارس فولهام ألفونس أريولا أن يصد ركلة صلاح، إلا أن الكرة أفلتت من يديه لتدخل الشباك، وتخطف نقطة ثمينة لليفربول، الذي بدا باهتا خلال المباراة.

وحافظ ليفربول بالتعادل على مركزه في قمة الدوري متساويا بالنقاط مع توتنهام هوتسبر، الذي تعادل بنفس النتيجة في وقت سابق.

يذكر أن ليفربول تعرض لهزيمة وحيدة في الدوري حتى الآن، كانت على يد أستون فيلا، بنتيجة عريضة 2-7.

وحقق توتنهام تعادلا صعبا من أرض مستضيفه كريستال بالاس، بنتيجة 1-1، بهدف سجله الإنجليزي هاري كين، قبل أن يعادل جيفري شلوب لبالاس.

وسيلتقي ليفربول مع توتنهام في قمة الدوري، وموقعة "فك الاشتباك"، الأحد المقبل.