عاجل .. هاكرز ينفذون اختراقا ناجحا للخزانة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى 18 نوفمبر الماضى، أقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية، كريس كريبس، بسبب إدلائه بتصريح غير دقيق -على حد وصفه - بشأن أمن انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وكتب ترامب عبر حسابه على موقع تويتر تغريدة قال فيها: "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن الأمن فى انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".
وأضاف: "كانت هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق - بما فى ذلك تصويت أشخاص فارقوا الحياة، ومنع مراقبى الاستطلاعات من الدخول إلى مواقع الاقتراع".
وتابع: "وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرًا لوكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية".
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