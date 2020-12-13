عاجل .. هاكرز ينفذون اختراقا ناجحا للخزانة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى 18 نوفمبر الماضى، أقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية، كريس كريبس، بسبب إدلائه بتصريح غير دقيق -على حد وصفه - بشأن أمن انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع تويتر تغريدة قال فيها: "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن الأمن فى انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".

وأضاف: "كانت هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق - بما فى ذلك تصويت أشخاص فارقوا الحياة، ومنع مراقبى الاستطلاعات من الدخول إلى مواقع الاقتراع".

وتابع: "وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرًا لوكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية".