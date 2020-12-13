صور .. مظاهرة بالجرارات الزراعية فى الهند ضد قانون الإصلاح الزراعى

جدة - نرمين السيد - صعّد المزارعون فى الهند احتجاجاتهم ضد قانون الإصلاح الزراعى الذى تنوى الحكومة تنفيذه، والمتعلق بآليات تسويق منتجات المزارعين وأسعارها، التى تخدم مصالح الشركات الخاصة، بحسب قناة "روسيا اليوم".





وحاول عشرات الآلاف، الأحد، الوصول بجراراتهم إلى العاصمة نيودلهى، رغم الحواجز التى أقامتها قوات الأمن لمنعهم، أو على الأقل التقليص من تسللهم إلى مشارف العاصمة. ولم تقنع تطمينات رئيس الوزراء، ناريندرا مودى، المحتجين الغاضبين، المعتصمين منذ 18 يوما، والذى قال لهم أمس السبت: "لقد اتخذنا كل هذه المبادرات لمضاعفة مداخيل المزارعين". فيما سارعت العديد من التشكيلات السياسية والنقابية إلى إعلان تضامنها مع المحتجين ومطالبة الحكومة بالإصغاء لمطالبهم بعد فشل 6 جولات مفاوضات لحل الأزمة بين السلطات المركزية ونقابات المزارعين حتى الآن.

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