مقتل 27 شخصا فى هجوم لبوكو حرام جنوب شرقى النيجر

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر إن المسلحين هاجموا قرية تومور فى منطقة ديفا الحدودية مع نيجيريا، مضيفا أن العملية خلفت أيضا سقوط جرحى وفقدان عدد من سكان القرية. وأكد شهود عيان ومسؤولون محليون وقوع الاعتداء الذى جرى على خلفية انتخابات بلدية ومحلية فى النيجر.

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